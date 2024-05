Pizza Randale am Stephansplatz: 22-Jährige festgenommen

In einer Imbiss-Pizzeria beim Hohen Markt genehmigte sich eine 22-Jährige ein günstiges Abendmahl: Ein Bier und ein Eck Capricciosa - mit extra Pfefferoni, leider etwas zu scharf, sodass die junge Frau auf alles vergaß: zu zahlen und sich zu benehmen.

Wien. Mitarbeiter des Lokals in der Marc-Aurel-Straße, das auch für seine große Auswahl an Tequilas bekannt ist, alarmierten Montag Abend um 20.20 Uhr die Polizei, weil eine Kundin die von ihr konsumierten Speisen und Getränke, nämlich ein Stück Pizza und ein Bier, nicht bezahlt und die Örtlichkeit verlassen. Der nachgeeilte Kellner sprach die mutmaßliche Zechprellerin auf dem Gehsteig vor dem Lokal darauf an - und bekam von der 22-Jährigen einen Faustschlag aufs Kiefer, die daraufhin davonlief.

© APA, Fohringer

Im Bereich Stephansplatz konnte die junge Österreicherin mit Balkan-Wurzeln von den Beamten des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt angetroffen und angehalten werden. Da sie keinerlei konstruktive Anstalten bzw. Angaben zu ihrer Identität machte, wurde die Verdächtige einer oberflächlichen Personsdurchsuchung unterzogen. Dabei wurde die junge Frau noch einmal sich richtig rabiat, fing an alle rundherum zu beschimpfen und schlug einer Beamtin ins Gesicht.

Miss Randale wurde vorläufig festgenommen. Ob sie in U-Haft kommt oder auf freiem Fuß bleibt, entscheidet die Justiz.