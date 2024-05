PKW-Lenker kracht in Wien gegen Masten

72-Jähriger wurde im Fahrzeug eingeschlossen und per hydraulischem Rettungsgerät verletzt geborgen - 68-jährige Gattin leicht verletzt.

Ein 72-jähriger Pkw-Lenker ist am Mittwoch in Wien-Floridsdorf mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache gegen den Masten eines Überkopfwegweisers geprallt.

Zwei Verletzte

Bei dem Unfall in einem Kreuzungsbereich auf der Wagramer Straße wurden sowohl der Lenker wie auch seine Gattin am Beifahrersitz verletzt. Während die 68-Jährige das Fahrzeug selbstständig verlassen konnte, wurde der Mann durch den Aufprall in diesem eingeschlossen, berichtete die Berufsrettung.

Rettung befreit Verunglückten

Die kurz vor 15.00 Uhr eingetroffenen Rettungsteams befreiten den Verunglückten gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Wien und Einsatz eines hydraulischen Rettungsgeräts. Nach der notfallmedizinisch Versorgung wurde der Fahrer aufgrund der Unfallkinematik in den Schockraum einer Klinik gebracht, Lebensgefahr bestand jedoch keine. Die Gattin zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort begutachtet.