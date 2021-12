Plus 144%: Asyl-Zahlen explodieren

Relativ unbemerkt ist die Zahl der Asylanträge explodiert – bisher plus 144 %.

Wien. In Österreich baut sich eine neue Asyl-Welle auf. Zwar wird an der November-Statistik noch gerechnet – eines ist aber klar: Bis Ende Oktober wurden in Österreich 28.288 Asylanträge gestellt. Das ist ein Plus zum Vorjahr von sage und schreibe 144 %! Zwar gehen laut Insidern die Zahlen im November wieder zurück – dass die 30.000er-Marke heuer erstmals seit 2016 geknackt wird, gilt aber als sicher.

Internes Papier. In einem internen Papier der „Gesamtsteuerung Asyl-Fremdenwesen“ wird besonders auf die Zahlen bei Syrern (+225 %), Afghanen (+102 %) und Marokkanern (+154 %) hingewiesen.

Kanzler Karl Nehammer setzt nach seinem ersten EU-Gipfel auf Rückführungen: Länder, die keine entsprechenden Abkommen mit der EU wollen, sollen unter Druck gesetzt werden: „Dann wird die Entwicklungszusammenarbeit in den Fokus genommen.“