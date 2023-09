In St. Pölten ist Donnerstagfrüh erneut eine Klimademo in Szene gegangen.

Fünf Aktivisten haben sich laut Polizeisprecher Stefan Loidl am Schulring zum Teil festgeklebt. Umleitungen wurden eingerichtet. Die Versammlung wurde zunächst nicht aufgelöst, die Demonstranten also nicht entfernt. Loidl verwies in diesem Zusammenhang auf die Verhältnismäßigkeit, es sei kaum zu Verkehrsverzögerungen gekommen. Letztlich endete die Aktion um 9.10 Uhr. Anzeigen werden erstattet.

Gestartet war der Protest kurz vor 8.00 Uhr im Bereich des Oberstufenrealgymnasiums. In der niederösterreichischen Landeshauptstadt bildete sich in der Folge aufgrund der Blockade u.a. im Bereich um das Landhausviertel kurzzeitig zäher Verkehr.

???? ÜBERBRINGEN UNANGENEHME WAHRHEIT ????



???????? Mit einem Sitzstreik am St. Pöltner Schulring (Höhe Schulgasse) zeigte sich die Letzte Generation heute demonstrativ unbeeindruckt von den in Niederösterreich besonders lauten Rufen nach Bestrafung#LetzteGeneration @a22network pic.twitter.com/bcrVOSN8iX — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) September 7, 2023



Sitzstreik

Mit einem Sitzstreik am St. Pöltner Schulring (Höhe Schulgasse) zeigte sich die Letzte Generation heute demonstrativ unbeeindruckt von den in Niederösterreich besonders lauten Rufen nach Bestrafung “der Überbringer der unangenehmen Wahrheit”, wie es Sprecherin Marina Hagen-Canaval (27) ausdrückte: “Wenn mit dem Erdklima auch Zivilisation und Demokratie auf dem Spiel stehen, hält keine Repressionsmaßnahme Menschen auf, die sich friedlich für das Überleben einsetzen – da müssten sie schon die Todesstrafe einführen. Stattdessen macht jeder Unterdrückungsversuch die Menschen hellhörig, und immer mehr gehen selbst in den Protest oder unterstützen uns auf andere Weise.”

Hagen-Canaval kritisierte Kanzler Nehammers jüngste Aussagen, der sich von Hagelschäden, Überflutungen und Hitze des heurigen Klimakatastrophensommers. “unbeeindruckt und unberührt” zeige und lieber auf andere Länder und hypothetische Innovationen zeige, obwohl der Weltklimarat IPCC klar festhält: “However, innovation and even fast technological change will not be enough [...]”. - Es brauche vielmehr die vom Klimarat der österreichischen Bürger:innen empfohlenen und von der gesamten Klimabewegung vehement geforderten Sofortmaßnahmen, und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Von einer Regierung, so die Sprecherin, sei zu erwarten, der eingegangenen Verantwortung gegenüber unserer Bevölkerung wie auch gegenüber der Weltgemeinschaft gerecht zu werden. “No more blah, blah, blah”, zitiert sie Greta Thunberg.