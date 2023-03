Polizei zieht Serieneinbrecher aus dem Verkehr

Ermittler des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Nord (Gruppe Schaffer) und des niederösterreichischen Landeskriminalamtes (LKA) haben Serieneinbrecher aus dem Verkehr gezogen und zwölf Taten in den beiden Bundesländern mit einem Gesamtschaden von 75.000 Euro geklärt.

Wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Mittwoch mitteilte, wurde ein 23-jähriger serbischer Staatsbürger schon 2021 nach einem Einbruch in Wien festgenommen, der zweite konnte flüchten.

Der 23-Jährige schwieg zu seinem mutmaßlichen Komplizein, die Identität wurde nach umfangreichen Ermittlungen aber ausgeforscht. Gegen den 21-jährigen Mann, ebenfalls aus Serbien, wurde ein internationaler Haftbefehl erlassen. So erwischten Polizisten den Verdächtigen im August des Vorjahres an der serbisch-montenegrinischen Grenze. Der 21-Jährige wurde mittlerweile an Österreich ausgeliefert und befindet sich wie sein Kompagnon in einer Justizanstalt.