Kommissar DNA konnte einen Brandanschlag auf ein Polizeiauto im Nobelbezirk Döbling klären: Ein zurückgelassener genetischer Fingerabdruck führte zu einem jungen Drogen-Patienten.

Wien. Aufgespürt werden konnte der 25-Jähriger Wiener mit ägyptischen Wurzel auf der Psychiatrie eines Spitals, wo er aktuell wegen seiner psychischen Erkrankung untergebracht ist. Befragt werden konnte er bislang noch nicht.

Vorgeworfen wird dem jungen amtsbekannten Mann - der bisher vor allem wegen Suchtgift-Delikten aufgefallen ist -, dass er jener Zündler sein soll, der am 3. Jänner quasi im Vorbeigehen einen bei der Inspektion Billrothstraße abgestellten Polizei-Transporter in Brand gesetzt hat - indem er "einen brennenden Gegenstand in einem Radkasten platzierte". Im Zuge der Spurensicherung wurde DNA sichergestellt, die dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnten.

Überdies soll der 25-Jährige, vermutlich ebenfalls im Drogenrausch, vier Tage später als Feuerteufel an einer Tankstelle im Döbling umgangen sein, indem er Kleidungsstücke an einer Zapfsäule anzündete. Zum Glück wurde das Feuer schnell entdeckt - die Katastrophe blieb aus.