Polizistin bei Corona-Demo verletzt: Angreifer stellte sich

Der Demonstrant meldete sich telefonisch und wird nun mehrfach angezeigt.

Wien/NÖ. Drei Tage nachdem die Polizei Fahndungsfotos des 48-Jährigen veröffentlichte, wurde dem Niederösterreicher offenbar der Fahndungsdruck zu hoch. Der Gesuchte meldete sich telefonisch bei einer Polizeiinspektion und wird wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt werden.

Wie berichtet, hatte der 48-Jährige am 12. Februar an einer Covid-19-Demonstration in Wien teilgenommen. Auf Höhe des Burgtheaters beim Universitätsring soll er zunächst versucht haben, die Festnahme eines Teilnehmers zu verhindern und vor seiner Flucht schließlich eine Polizistin gestoßen und ihr in den Bauch getreten haben. Die Beamtin wurde dabei verletzt und konnte ihren Dienst nicht weiter fortsetzen. Es gilt die Unschuldsvermutung.