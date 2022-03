Preis-Explosion: Ansturm auf Billig-Sprit

Der extreme Anstieg der Treibstoff-Preise sorgt für bisher unbekannte Maßnahmen.

Der Krieg um die Ukraine stürzt uns in eine Sprit-Krise. Seit dem Einmarsch der russischen Truppen explodieren die Preise an unseren Zapfsäulen. Zuletzt verlangten einige Tankstellen sogar mehr als drei Euro pro Liter Diesel.



Es kommt zum Riesen-Run auf Diskont-Tankstellen. Kein Wunder: Bei Sprit Inn neben dem Naschmarkt in Wien zum Beispiel verlangt man „nur“ 2,169 Euro pro Liter Diesel, 1,999 Euro für Super.



