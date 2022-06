Preis-Explosion auch im Urlaub

Mega-Ansturm auf Urlaubsorte, Corona und Krieg treiben Priese immer weiter rauf.

Strand. Schon jetzt werden die Preisschilder wieder umgeschrieben. Diese Woche kostet eine Liege in Lignano Sabbiadoro in der zweiten Reihe 15,90 Euro. Drei Wochen später (also im Juli) zahlt man gleich um 28% mehr (20,30 Euro).

Flugticket. Laut Inflations-Statistik haben sich Flüge innerhalb eines Jahres um 45% verteuert. Achtung: Treibstoff wird wegen des Krieges immer teurer, Airlines überlegen schon weitere „Anpassungen“.

Mietautos. Die Preis-Explosion des Jahres. In Spanien verdreifachten sich die Kosten, in Kroatien sind es +162%, Italien +130%. Grund: Wegen Corona fehlen weltweit 760.000 Mietautos.

Hotels. Um mehr als 10 % stiegen die Preise seit dem Sommer 2021. Auch hier schlagen sich die steigenden Energiepreise wegen des Ukraine-Krieges nieder. Auch preis-treibend: Die enorme Nachfrage heuer.