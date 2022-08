Promis fordern: ''Winnetou soll bleiben''

Vorwurf: In ''Winnetou'' werden Vorurteile geschürt, die Unterdrückung verschwiegen.

Aufreger. Rassismus? Winnetou – Held vieler Generationen – könnte bald aus Kinderzimmern verbannt sein. 110 Jahre von Karl May‘s Tod rücken seine ­Werke (200 Millionen verkauft) ins Rampenlicht. Ravensburger stoppte die Auslieferung der Kinderbücher Der junge Häuptling Winnetou. Begründung an die Kunden: „Euer Feedback hat gezeigt, dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben.“

"Die ganze Diskussion ist ein Ablenkungsmanöver"

Streit. Der Streit eskalierte. Die Kritik: Karl May habe ein veraltetes Weltbild dargestellt, die Unterdrückung der Indianer verschwiegen und den Völkermord an der indigenen Bevölkerung nicht erwähnt. In Deutschland wird bereits ein „Winnetou-Gipfel“ gefordert. Auch hierzulande wird heftig diskutiert (siehe Kasten) – ÖSTERREICH fragte bei Promis nach: