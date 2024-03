Rätselhafter Leichenfund nahe des Grundlsees

114 km/h vor AKH - Versteigerung von Raser-Auto abgesagt Vorläufig beschlagnahmt wurde der getunte VW-Flitzer, der in Wien am Wochenende zu nächtlicher Stunde 114 statt erlaubter 50 km/h am Gürtel drauf hatte. Entgegen anderslautender Berichte ist eine Versteigerung höchst unwahrscheinlich.