× Rammbock-Bande: Parksheriffs fanden Tat-Fahrzeug

Nach dem Coup in der Wiener Innenstadt stellten die Täter den Fiat 500 beim Waldmüllerpark in Favoriten ab.

Parksheriffs entdeckten am Dienstag im Waldmüllerpark in Wien-Favoriten das Tat-Fahrzeug des jüngsten Coup der Rammbock-Bande, die in der Wiener Innenstadt am Sonntag um 3.30 Uhr früh das Geschäftsportal der Nobel-Boutique Amicis eingedrückt und teuerste Kleidungsstücke mitgehen lassen hatten.

Es handelte sich beim Fahrzeug um einen roten Fiat 500, der einer Wienerin gestohlen worden war - die Spurensicherung versuchte im Laufe des Dienstags Hinweise auf dasTäter-Trio zu sammeln. Danach wurde das Fahrzeug, dessen Heck durch den Rammstoß erheblich beschädigt war samt einem vom Einbruch kaputten Schloss an die Besitzerin ausgehändigt.

Die Tat war um 3.30 Uhr früh von Polizisten des Kommandos Innere Stadt gehört worden, als sie zum Tatort kamen, waren die Verdächtigen mit ihre großen Beute bestehnd aus luxuriösen Modeartikeln schon verschwunden. Es gibt auffällige Parallelen zum Coup im gleichen Geschäft am 2. April, wo der Modus Operandi ganz ähnlich wie bei der aktuellen Tat war - dazu werden derzeit die Videos der Überwachungskameras ausgewertet. In beiden Fällen bewegt sich der Wert der Beute im sechsstelligen Bereich.