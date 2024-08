Statt erlaubten 60km/h: Raser mit mehr als 200 km/h erwischt

Ein italienischer Sportwagen ist am Samstag auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) in Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) mit 203 km/h - und damit mehr als doppelt so schnell wie erlaubt - von einer Zivilstreife erwischt worden.

Die Beamten verfolgten den Raser und maßen auch im Baustellenbereich der Luegbrücke ein Tempo von 145 statt der erlaubten 60 km/h. Wie sich herausstellte, saß ein 59-jähriger Schweizer hinter dem Steuer. Er musste den Führerschein abgeben. Firmenfahrzeug Das Fahrzeug des Mannes wurde nicht beschlagnahmt. Es handelte sich laut Polizei um ein Firmenfahrzeug.