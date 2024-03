Rausch-Attacken mit Hammer, Beil und Fahrradschloss

Bei der Wahl der Waffen griffen mehrere Verdächtige zu teils ganz schön brachialem Werkzeug.

Wien. Mit ungewöhnlichen Waffen ausgestattet sorgten drei Wiener für Terror: So wurde in Favoriten die Polizei alarmiert, weil ein Nachbar (36) mit einem Hammer schon seit Tagen immer wieder auf die Tür seiner unmittelbaren Anwohner eindrosch. Als die Beamten eintrafen, konnte bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des Angreifers neben dem Hammer auch eine Indoor-Zuchtanlage für Cannabis vorgefunden werden.

Der irre Kiffer wurde ebenso der Justiz übergeben wie ein 48-jährigertAlkoholiker, der in der Sechshauserstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus einen Kosmetikmarkt mit einem Beil in der Hand überfiel und die Kassa an sich reißen wollte. Eine dritte irre Attacke ereignete sich Penzing in einem Obdachlosenheim, wo ein türkischer Bewohner (44) den anderen – stark anzunehmen ist mit der Tatzeit 22.35 Uhr das Ende des Länderspiels – mit einem Fahrradkettenschloss verprügelte und am Kopf verletzte.