Regel-Chaos zu Silvester

Verwirrendes Corona-Regelwerk lässt viele ­Schlupflöcher für Party-People offen.

Wien. Noch zwei Tage bis Silvester. Wieder ­dominieren Corona-Maßnahmen den Jahreswechsel. Ein Party-Chaos ist vorprogrammiert. Eigentlich gilt offiziell auch am 31. Dezember eine strikte Sperrstunde um 22 Uhr. Damit wollte das Gesundheitsministerium das Weiterfeiern bis in die Früh unterbinden. Aber: Niemand kann die Menschen zwingen, gleich nach Hause zu gehen.

22 Uhr – und dann? Im Gegenteil: Auf der Straße dürfen Gastronomen weiter ausschenken. Take-away bleibt nach 22 Uhr erlaubt. Offizieller Text des Ministeriums: „Die Abholung von Speisen und Getränken ist auch für ungeimpfte Personen möglich. Hierbei gilt eine FFP2-Maskenpflicht.“

Party auf öffentlichen Plätzen ist möglich

Korken knallen. Ungeimpfte müssen danach heim oder auf eine kleine Privatparty (siehe unten). Wer einen 2-G-Nachweis hat, darf auf öffentlichen Plätzen weiter­feiern. Nicht nur vor dem Wiener Stephansdom werden die Sektkorken knallen.

Veranstaltung? Das war so wohl nicht geplant. Das Ministerium schränkt prompt ein: Wenn das Silvester-Treiben einen Veranstaltungscharakter hat, ist es nicht mehr erlaubt. Doch wer soll das entscheiden?

Absage. Manche Bundesländer sagten alles Offizielle ab. In Wien gibt es kein Feuerwerk der Stadt. Graz cancelt ein Drei-Tage-Event. In Salzburg hingegen wird aus 400 Rohren das große Silvesterfeuerwerk geschossen. Der Himmel über der Altstadt wird hell erleuchtet. Tausende werden wohl auf den Straßen mitfeiern. In Innsbruck steigt das „Berg-Silvester“ mit sechsminütiger Feuerwerksshow.

Party. In Klagenfurt mutierte der Christkindlmarkt zum Silvestermarkt. Stände bieten Essen und Getränke zum Mitnehmen an. Das bedeutet: 50 Meter weiter dürfen Geimpfte ganz normal feiern. 2-G-Nachweise „werden stichprobenartig kon­trolliert“, heißt es. Es wird jedenfalls heftiger gefeiert, als es die Politik geplant hat.

Private Feiern zu Silvester im kleinen Rahmen möglich

Auch im Privatbereich gibt es einiges zu beachten, um sicher in das neue Jahr zu feiern. Klar ist schon jetzt: Ausgelas­senes Feiern im großen Kreis für alle wird – zumindest legal – heuer ausbleiben müssen. Je nach Impfstatus gibt es allerdings doch sehr große Unterschiede zum Fest.

Geimpfte. Wer einen Impfschutz hat, darf mit bis zu 25 Personen zu Hause Party machen. Das gilt auch für Genesene.

Ungeimpfte. Für Ungeimpfte wird es auf jeden Fall eine Silvesterfeier im (noch) kleineren Kreis. Wer sich bisher kein Corona-Jaukerl geholt hat, darf nur mit maximal zehn Personen zu Hause feiern. Nach der Neujahrsfeier geht es dann zurück in den Lockdown.

Maskenpflicht. Skurril: Ab zehn Personen gilt, egal ob geimpft oder ungeimpft, auch zu Hause FFP2-Maskenpflicht – allerdings nur bis zum Sitzplatz. Da der private Raum nicht kontrolliert wird, werden das wohl nur die wenigsten einhalten.