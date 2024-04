Report: So liebt Österreich wirklich

72 % leben in Beziehungen, 14 % sind Singles

Eine Studie, durchgeführt von der Universität Wien in Zusammenarbeit mit dem Institut für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Universität Salzburg, verrät das Dating-Verhalten und die Trends bei der Partnerwahl in Österreich.

Kaum Sugar-Daddys mehr gefragt

Vergeben. Die Befragten leben zu 72 %in Beziehungen. Davon leben 84 %in einem Haushalt und 66 %in einer Ehe.

Altersunterschied. Weniger als fünf Jahre beträgt der Altersunterschied bei 69 Prozent der Beziehungen, bei 29 %ist er nicht größer als ein Jahr.

Bildungsgrad. In 49 % der Fälle zeige sich auch ein gleiches Bildungsniveau der Partner, gemessen an der Internationalen Standardklassifikation des Bildungswesens (ISCED). Dennoch bedeutet das nicht, dass eine Gleichheit in Karrierepositionen herrscht -nur ein Viertel der Paare weist Ähnlichkeiten auf. Dating. Online-Dating wird von 15 % der besser Gebildeten und 23 % der weniger Gebildeten genutzt. Ansonsten gilt immer noch das private Umfeld als Liebes-Hotspot.

40 % der Ü-30er wollen heiraten

Heirat. Zwischen 30 und 33 Jahren ist die Absicht zu heiraten mit 40 % am größten, bei den 40-Jährigen sinkt sie auf 30 %, bei den 59-Jährigen auf 16 %.

Babys. Das Alter der Frauen bei der ersten Geburt ist im Mittel um 1,6 Jahre gestiegen -im Schnitt bekommen sie 1,7 Kinder. Und: Nur mehr 12 %der Frauen sagen, dass Kinder für ein erfülltes Leben wichtig sind.

Singles. Der Anteil der Personen in Einpersonenhaushalten ist 14 %, davon sind 57 % Männer.