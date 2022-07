Riesen-Asteroid rast auf die Erde zu

Laut NASA wird ein großer Asteroid am 29. Juli an der Erde vorbeirasen,

Die Asteroidenaktivität rund um die Erde nimmt in letzter Zeit wieder zu. Erst vor einer Woche entdeckte die NASA einen weiteren Asteroiden, der an unserer Erde vorbeiraste. In drei Tagen wird sich erneut ein Asteroid der Erde gefährlich nähern.

Jedoch besteht kein Grund zur Sorge: Der Asteroid wird die Erde mit einer Entfernung von 2,8 Millionen Kilometern passieren. Eine Zahl, die zwar riesig erscheint, in einem astronomischen Kontext betrachtet jedoch winzig ist. Glück gehabt!