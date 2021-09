× Riesen-Rauchsäule über Wien: Mega-Brand bei Marialhilfer Gürtel

Ein Dachstuhl steht in Flammen.

Ein Riesen-Rauchsäule ist derzeit über Wien sichtbar. Der Brand ist bei einem Dachstuhl am Mariahilfer Gürtel ausgebrochen, in der Nähe des Westbahnhofs. Der komplette Dachstuhl steht in Flammen. Die Feuerwehr ist mit 60 Personen und 14 Fahrzeugen im Einsatz. Das Gebäude befindet sich direkt neben dem Ibis-Hotel. Es handelt sich um einen Dachausbau in einem Jahrhundertwende-Haus in der Kurzgasse.

Der innere Gürtel ist derzeit gesperrt und nicht befahrbar.

© oe24 ×

© viyanamansethaber ×

© oe24 ×

Auf Social Media teilten bereits viele User Fotos und Videos von der Feuerbrunst.

Herr Varli, Inhaber des Ofenhaus Wien schilderte die Situation: "Ein Herr hat so laut geschrien, dass er sämtliche Anrainer und Leute aus den Häusern gejagt hat. Er schrie: Hilfe es brennt, alle raus, schnell raus!"

"Durch ihn haben wir überhaupt erst mitbekommen dass es brennt."