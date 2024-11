Riesen-Wirbel um Kunstschneeband in Jochberg

Macht das Spaß? Ein TikTok-Video sorgt im Internet für Aufregung.

Das riecht nach Ärger. Um das Kunstschneeband in Jochberg herrscht Mega-Aufregung. Ein richtiger Wirbel ist entbrannt.

Schnee im Grünen

Kommt der Winter schon? Es sieht gar nicht danach aus. Zumindest nicht im Tiroler Ort Jochberg, der Teil des berühmten Skigebiets Kitzbühel ist: strahlend blauer Himmel, die Wiesen sind auch noch überwiegend grün. An Skifahren denkt wohl kaum einer bei diesem Anblick. Doch was muss, das muss, wie man so schön sagt, und deshalb wurde jetzt die erste "Ski-Piste" gelegt. Ein Video, das auf TikTok gepostet wurde, sorgt nun für ordentlich Aufregung in den sozialen Medien.

Heftige Diskussion auf TikTok

Ein weißer Streifen Kunstschnee zieht sich durch die Landschaft. Na, wenn das nicht Lust auf Skifahren macht. Breit ist die Piste nicht, aber für eine Abfahrt sollte es trotzdem wohl reichen. Das werden sich auch die Betreiber gedacht haben.

Das TikTok-Video stammt vom 1. November und wurde bereits hundertfach geteilt. In den Kommentaren gibt es bereits eine heftige Diskussion: "Mit aller Gewalt den Winter erzwingen - nicht gut", schreibt ein User. Ein anderer postet: "Und dafür werden tausende Liter Diesel verblasen." Oder. "Das ist traurig aber wahr." Andere User verteidigen das Schneeband: "Was is da blöd. Ich finds super." Und: "Da wird nix erzwungen. Das ist Schnee vom letzten Jahr, der übrig geblieben ist. Der wurde über den Sommer isoliert und jetzt schon mal verteilt."

Fest steht: Der Schnee-Streit in Österreichs Skigebieten ist wieder mal eröffnet.