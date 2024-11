Deutschland droht das Wahl-Chaos: Kein Papier!

Deutschland droht anlässlich der Neuwahl im Chaos zu versinken!

Nach dem Ampel-Crash der deutschen Bundesregierung droht jetzt das absolute Wahlfiasko.

Kann Deutschland wirklich keine Wahlen organisieren? Berichten zufolge fehlen nicht nur ausreichend Personal, sondern es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Risiken und zahlreiche Skeptiker. Das wohl erstaunlichste Argument der Bundeswahlleiterin Ruth Brand: Es herrsche Papiermangel für die Wahlzettel!

Beratungen stehen an

Am kommenden Montag beraten die Wahlleiter von Bund und Ländern darüber, wie die voraussichtlich vorgezogene Bundestagswahl, die für Januar oder März vorgehsehen ist, organisiert werden kann. In einem Brief an Kanzler Olaf Scholz äußerte Brand zuvor erhebliche Zweifel an der Durchführbarkeit einer vorzeitigen Bundestagswahl.

Opposition tobt

Bei den Oppositionsparteien gehen die Wogen so richtig hoch. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann (47) sagte der deutschen "Bild"-Zeitung: „Die Aussagen der Bundeswahlleiterin sind skandalös und beschämend und sind ein Spiegelbild dessen, was in Deutschland los ist“.