Riesen-Wirbel um neuen Digital-Ausweis ''ID Austria''

Ab Sommer soll es mit „ID Austria“ digitale Ausweise am Smartphone geben. Schon jetzt hagelt es Kritik.

Die digitalen Bürgerservices in Österreich werden ausgebaut. Die Handysignatur, die zuletzt als Voraussetzung für den Abruf elektronischer Impfnachweise großen Zulauf erlebte, soll ab dem Sommer von der „ID Austria“ abgelöst werden. Der Name klingt nach digitalem Ausweis – und es geht tatsächlich in diese Richtung. Konkret werde an einer Plattform gearbeitet, über die digitale Ausweise wie der Führerschein am Handy verfügbar gemacht werden, so Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck.

Umstieg von Handy-Signatur

Drei Millionen Menschen verfügen in Österreich aktuell über eine Handysignatur. Mit Inbetriebnahme der „ID-Austria“ sollen Handy-Signatur-Nutzer laut Aussendung Schramböcks „in einem einfachen Online-Prozess umsteigen können“. Laut Website funktioniert das jedoch wieder nur mittels „echtem“ Amtsweg, also trotz bestehender gültiger Handy Signatur muss man nochmals persönlich in einem Amt erscheinen. Auf Twitter gehen deswegen die Wogen hoch.

Heftige Kritik

"Ich kann mit der Handy-Signatur meinen Wohnsitz ummelden oder meine Steuern bewegen, aber "aus Sicherheitsgründen" muss ich für die ID Austria nochmal aufs Amt?", schreibt beispielsweise ZIB-Moderator Matin Thür.

Ein anderer User schreibt: "Die ID Austria Sache kann nur schief gehen. Wenn ein komplexes System so gut und unproblematisch funktioniert wie die Handy-Signatur und dieses durch was Neues abgelöst wird, kann das nur in die Hose gehen."

Klarstellung des Ministeriums

Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort stellt in einer Aussendung jedoch klar, dass er Umstieg auf "ID Austria" online möglich ist, ohne erneut auf Amt zu müssen. "Behördlich ausgestellte Handy-Signaturen (z.B. durch FinanzOnline) können ab Sommer einfach digital auf die ID Austria umzusteigen. Das ist mit wenigen Klicks online möglich. Das trifft auf den Großteil der Handy-Signaturen zu. Der zusätzliche Weg auf das Amt entfällt. Der Gang zu einer Registrierungsbehörde zur Nutzung der ID Austria mit den neuen Funktionen ist nur notwendig, wenn die Anmeldung zur Handy-Signatur nicht bei einer Behörde vorgenommen wurde (z.B. durch Post, A1 etc.). Nach dieser Identitätsfeststellung können neue Einsatzmöglichkeiten der ID Austria genutzt werden."