Rocker erpressten und quälten einen Bekannten

Ein Wiener und ein Niederösterreicher mussten sich vor Gericht verantworten.

Wien. Die Mitglieder eines kürzlich gegründeten Rockerklubs sollen einen Bekannten monatelang geschlagen, bedroht und von ihm Geld erpresst haben. Das Opfer lernten sie 2022 kennen, es erzählte den beiden davon, dass es sich um die Lebensumstände seiner Ex Sorgen machen würde. Daraufhin hätten sie per Handschlag ausgemacht, dass das Duo für eine Gage von 3.600 Euro mehr herausfinden würde. Obwohl der 27-jährige Bekannte es nicht als ausgemacht sah und seine Ruhe wollte, sollen die Rocker ihr Geld verlangt haben. Sie sollen den Mann in der Arbeit besucht haben, mit einer Softgun ihm ins ins Knie geschossen und per Chat bedroht haben. Vor Gericht waren sie zum Teil geständig. Die Verhandlung am Landesgericht wurde für weitere Zeugenaussagen verschoben.