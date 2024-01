RS-Virus in Österreich jetzt im Vormarsch

Die Zahl der Corona-Infizierten geht stark zurück, dafür steigen Grippeerkrankungen und Infektionen mit dem RS-Virus.

In nur einer Woche ging die Zahl der Corona-Fälle in Österreich um die Hälfte zurück. Auch beim Abwassermonitoring geht die Kurve nach unten. Dafür hat die Grippewelle Österreich jetzt fest im Griff. Mehr als 4.000 Beschäftigte sind zur Zeit mit Influenza im Krankenstand. Vor einer Woche war es gerade einmal die Hälfte. "Die Influenzaaktivität steigt wie erwartet weiter an: 76 Influenza-positive von 300 Sentinelproben", postete etwa die MedUni-Virologin Judith Aberle auf der Platform X.

Update zum Infektionsgeschehen in KW3 für Österreich #Influenzaaktivität steigt wie erwartet weiter an: 76 Influenza-positive von 300 Sentinelproben (25%)

Auch die #RSV-Fälle steigen an 36/300 (12%) #SARS_CoV2 aktuell in 8% (24/300) der Sentinelproben ????#ZentrumVirologie #DINÖ pic.twitter.com/PbSKK4NKwB — Judith Aberle (@AberleJudith) January 22, 2024

Damit liegt die Grippe auf Platz 1 der Erkarankungen. Dahinter kommt aber bereits das gefährliche RS-Virus, das bereits in 12 Prozent der Proben nachgewiesen wurde. Besonders gefährlich ist das "Respiratory Syncytial Virus" für Kinder unter zwei Jahren und Kindern mit Lungenkrankheiten und Herzfehlern.