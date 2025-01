1.000 Räder an 100 Stationen: Salzburg bekommt ein Bikesharing

Details zum Gebührenmodell sind noch nicht bekannt.

Im Planungsausschuss der Stadt Salzburg wurde nun ein Bikesharing-Projekt beschlossen. Länger als ein Jahrzehnt, seit 2012, liegt das Konzept des „S-Bike“ vor, wurde jedoch nie umgesetzt. Jetzt wollen Stadt und Land gemeinsame Sache machen. Das Verleihsystem soll nicht nur in der Stadt Salzburg sondern landesweit eingerichtet werden. In der ersten Aufbaustufe sollen rund 600 Räder an 60 Stationen bereitgestellt werden. Im Vollausbau sind rund 1.000 Räder an 100 Stationen geplant.Die Kosten im ersten Jahr werden sich auf etwa 1,6 Millionen Euro belaufen, schätzt die Stadt. Das Land wird sich zu 50 Prozent beteiligen.