24-Jähriger stürzt bei Bergtour 150 Meter ab – tot

Auf nassem Stein ausgerutscht.

Bad Gastein/Bez. St. Johann im Pongau/München. Ein 24-jähriger Deutscher ist am Dienstagvormittag bei einer Bergtour auf die Herzog Ernst Spitze (2.933 Meter Seehöhe) in Bad Gastein (Pongau) tödlich verunglückt. Laut Polizei rutschte der Münchner am Pröllweg auf einem nassen Stein aus und stürzte rund 150 Höhenmeter über eine steile, felsige Rinne ab. Der Verunglückte, der mit seinem Vater und zwei Geschwistern unterwegs war, wurde von einem Polizeihubschrauber mithilfe von Bergrettern aus Rauris mit einem Tau geborgen.