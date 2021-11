300.000 Euro Beute bei Tresor-Coup

Im Schutz der Dunkelheit wurde eine Wohnung, ein Büro und ein Gasthaus geplündert.

Sbg. Jetzt geht es wieder los. Mit der Umstellung auf die Winterzeit, wenn die Tage kürzer werden und die Dunkelheit früher hereinbricht, haben Dämmerungseinbrüche wieder Hochsaison.

Zu Allerheiligen stiegen Einbrecher im Schutz der Finsternis in eine Erdgeschoßwohnung in der Stadt Salzburg ein. Dort durchwühlten die Täter sämtliche Zimmer, stahlen zwei Tresore, Münzen, Sparbücher, Schmuck sowie Bargeld und verschwanden danach unerkannt in der Dunkelheit. Der verursachte Schaden ist enorm und dürfte laut Polizei bei rund 300.000 Euro liegen.

Bereits in der Nacht auf Montag brachen Diebe in ein Bürogebäude in Bergheim im Flachgau ein, wo ein Wandtresor aus der Verankerung gerissen und mitgenommen wurde, sowie in ein Gasthaus in der Mozartstadt ein. Im Lokal knackten die Einbrecher in der Küchentheke eine Schlüsselkassette und erbeuteten rund 10.000 Euro Bargeld. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den drei Coups wird derzeit von der Kriminalpolizei geprüft.

Tipps der Polizei sind auf der Homepage des Bundeskriminalamts: bundeskriminalamt.at unter Eigentum schützen zu finden.