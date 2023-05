Die Reanimationsversuche blieben erfolglos

In einem Gewerbebetrieb in Krimml (Pinzgau) ist am Mittwoch ein 49-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Arbeiter war alleine damit beschäftigt, eine Holzseilwinde von einem Traktor zu demontieren und wurde dabei zwischen der Winde und dem Fahrzeug eingeklemmt und erdrückt. Alle Reanimationsversuche blieben erfolglos. Wie die Polizei berichtete, kann nach derzeitigem Ermittlungsstand Fremdverschulden ausgeschlossen werden.