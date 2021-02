Im deutsch-österreichischen Grenzgebiet versammelten sich rund 700 Menschen um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die Stimmung ist angespannt, das Polizeiaufgebot groß.

Nicht nur in Wiener Neustadt kam es am Samstag zu einer Corona-Demo, auch in Salzburg und Freilassing kamen rund 1.700 Menschen im deutsch-österreichischen Grenzgebiet zusammen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Auf österreichischer Seite sollen bis zu 700 und auf deutscher sogar bis zu 1.000 Menschen unterwegs gewesen sein. Die beiden Demozüge waren nur von der Grenzbrücke getrennt. Die Masken- und Abstandspflicht wurde von vielen ignoriert. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

© VOGL-Perspektive

"Kurz muss weg"-Rufe

Auf Bildern sind Menschenmassen zu sehen, die Fahnen und Transparente in die Höhe halten. Auch viele Familien mit Kinder waren unterwegs. Bisher war alles ruhig und die Veranstaltung verlief ohne Zwischenfälle. Immer wieder waren "Kurz muss weg"-Rufe zu hören. Zudem beanstandeten die Redner auf der Kundgebung die Impfpflicht - die es weder in Deutschland, noch in Österreich gibt - und auch die Testpflicht an den Schulen. Kurios: es dürften sich auch einige Tiroler oder zumindest Tirol-Fans in die Menge geschlichen haben, denn hier und da waren Transparente und Fahnen mit der Aufschrift "Für ein freies TiroL" Dennoch war die Polizei in Alarmbereitschaft.

© VOGL-Perspektive

Mit dabei in Salzburg war auch der bekannte Corona-Leugner Martin R. Vergangenes Wochenende wurde er bei der Demo in Wien sogar festgenommen.