76-jähriger stürzte am Schafberg tödlich ab

Vor den Augen der Familie.

Ein 76-jähriger Tscheche ist am Montag beim Wandern am Schafberg im Salzburger Teil des Salzkammerguts vor den Augen seiner Familie in den Tod gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, stolperte der Mann und fiel über eine rund 30 Meter hohe senkrechte Felswand in die Tiefe, ehe er weitere 50 Höhenmeter über steiles Gebiet in die Tiefe schlitterte. Die Besatzung des alarmierten Notarzthubschraubers konnte nur noch den Tod des 76-Jährigen feststellen.

St. Wolfgang

Die Familie war gegen Mittag mit der Zahnradbahn auf den Schafberg gefahren. Beim Abstieg über den markierten "Purtschellersteig" nach St. Wolfgang kam es nach rund zwei Stunden in einer Seehöhe von 1.430 Meter zu dem Unglück. Der 76-jährige Großvater konnte sich nach dem Stolpern an der dort befindlichen Stahlseilsicherung nicht mehr festhalten und stürzte ab. Die Angehörigen des Unfallopfers wurden von den Mitglieder der Bergrettung St. Wolfgang zu Tal gebracht.