Die Patientin, bei der der Verdacht auf Corona-Infektion besteht, wird von der Polizei in Salzburg gesucht.

Die Salzburger Polizei fahndet nach einer 31-jährigen Frau, die in der Nacht auf Mittwoch aus der Isolierstation des Krankenhauses geflohen war. Bei der Frau besteht der Verdacht einer Infektion mit dem Corona-Virus - sie war am Dienstag stationär aufgenommen worden.

Ergebnis Mittwochnachmittag erwartet

Die Probe, die ihr entnommen worden war, wurde noch am Dienstagabend in ein Labor in Wien geschickt worden. Ein Ergebnis sei am späten Mittwochnachmittag zu erwarten, so die Behörden. Die Polizei sucht nun nach der 31-jährigen Flachgauerin. Warum sie aus der Isolierstation geflohen war, ist unklar.