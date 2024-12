Aus Salzburger Christkindlmarkt wird Silvestermarkt

Der Salzburger Christkindlmarkt wurde von "The Times" als einer der besten Weihnachtsmärkte Europas ausgezeichnet.

Der historische Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz feiert heuer seinen 50. Geburtstag. Auch am 24. Dezember haben die rund 100 Stände von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember kann man sich von 11 bis 18 Uhr zum Punschtrinken treffen. Am 27. Dezember verwandelt sich der Christkindlmarkt dann zu einem großen Silvestermarkt. Zum Jahreswechsel gibt es ein umfangreiches Silvesterprogramm mit viel Musik, Tanz und Feuerwerk bis 1 Uhr in der Früh. Die Standler ergänzen das Sortiment mit Glücksbringern aus Holz, Metall und Keramik. An den Süßwarenstandln gibt es essbare Glücksbringer aus Marzipan und Schoko.