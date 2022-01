× Auto bohrt sich in Bus: Lenker weg!

Der Pkw krachte in die Seite des Busses, mehrere Sitzreihen wurden völlig zerstört.

Salzburg. Zu dem spektakulären Unfall kam es am Sonntag gegen 22.30 Uhr in Radstadt (Pongau).

Gegen 22.30 Uhr wollte der 50-jähriger Buslenker aus Bosnien den zweistöckigen Fernreisebus auf der B 320 wenden. Ein Autofahrer (36) war zur selben Zeit auf der B 320 in Fahrtrichtung A 10 unterwegs und übersah offensichtlich den über beide Fahrspuren stehenden Reisebus, stieß frontal in die Seitenwand des 50-Sitzers und durchbohrte diese. Dabei wurden mehrere Sitzreihen komplett zerstört, sie waren nicht besetzt. Der 36-jährige Einheimische flüchtete unbemerkt vom Unfallort.

© Freiwillige Feuerwehr Radstadt ×

© Freiwillige Feuerwehr Radstadt ×

Fahndung. Polizei, Feuerwehr und Rettung rückten sofort aus. Ein Feuerwehrmann erkannte das Auto und rief den Besitzer an. Der Lenker hob ab und gab zu, dass er in den Bus gekracht war. Zudem sei er verletzt. Wo er sich aufhielt, wollte er aber nicht sagen. 120 Einsatzkräfte machten sich daraufhin auf die Suche nach dem Verletzten, doch vergeblich. Der 36-Jährige meldete sich erst tags darauf bei der Polizei und gab an, dass er nach dem Crash die Nacht bei einem Bekannten verbracht hatte.

Sämtliche 36 Insassen des Reisebusses blieben wie durch ein Wunder unverletzt.