Banküberfall: Mutiger Syrer versemmelte Räuber den Coup

Der Pannen-, Pech- und Pleiten-Coup von Salzburg ist um einige Anekdoten reicher.

Sbg. Wie berichtet, überfiel ein ganz in schwarz gekleideter, vermummter und bewaffneter Mann Montagnachmittag eine Bankfiliale in der St. Julienstraße. „Scheine, Scheine, schneller, schneller“ schrie und wollte mit der Beute in einer Papiereinkaufstasche flüchten. Allerdings packte ihn völlig unerwartet ein anderer Kunde von hinten und schüttelte ihn, bis der Räuber die Pistole und auch die Papiertüte samt Bargeld fallen- und zurückließ.

Außerdem riss der mutige Zeuge und Held des Tages – ein 36-jähriger Syrer – dem Verdächtigen die Baseballmütze vom Kopf, worauf er aufgrund seiner recht auffälligen Mephisto-Halbglatze gleichsam enttarnt war. Und auf den Überwachungskameras des benachbarten Einkaufszentrums schnell zu finden war, auch wenn er sich in einer dunklen Ecke einen Business-Trenchcoat übergeworfen hatte. Seine Festnahme ist nur noch eine Frage der Zeit.