Beliebteste Locations für den schönsten Tag im Leben

35.000 Anfragen wurden gestellt - daraus wurden die beliebtesten Locations ermittelt.

Auf den österreichischen Hochzeitsportalen www.hochzeit.click und www.hochzeits-location.info können Brautpaare alles rund um ihre Hochzeit organisieren und finden. Es gibt nicht nur klassische Gasthäuser oder Veranstaltungsräume, auch Hochzeiten auf Burgen, am See, oder ausgefallene Locations wie die alte Schule in Kärnten sind zu finden. Auf Basis von 35.000 Hochzeitsanfragen und mehr als zehn Millionen Seitenaufrufen wurden nun die meistgeklickten Hochzeitslocations ermittelt. Der erste Platz der beliebtesten Locations zum Feiern der Hochzeit belegt das Weingut Kolleritsch in Tieschen in der Steiermark. Das Winzerhotel überzeugt mit stimmungsvollen Räumlichkeiten, einer Scheune, einer Weinlaube oder dem Pavillon am Teich.

Auf Platz zwei reiht sich die Tom Almhütte in Maria Alm im Salzburger Land ein. Die Trauung kann direkt am Berg abgehalten werden, oder auch in der Kapelle im Ort. Tom's Almhütte befindet sich nur wenige Schritte entfernt von der Bergstation der Seilbahn, ein zehn Minuten-Fußweg führt zu einem kleinen See am Berg - dieser eignet sich perfekt für die Hochzeitsfotos. Die Almhütte lädt ein, die ganze Nacht zu feiern, nachdem um 21 Uhr der Sonnenuntergang im Sommer auf der Terrasse beobachtet werden konnte.

© Tom Almhütte ×

Der dritte Stockerlplatz geht nach Oberösterreich an die exklusive Location DasSee event exclusive. Die Location mit riesiger Glasfront direkt am Wasser liegt im Herzen des Mühlviertel - direkt am Feldkirchner Badesee und verspricht eine atemberaubende Hochzeit.