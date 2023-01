Brennende Geister-Lok sorgte für Feuerwehreinsatz bei Salzburg

Die Szenen erinnern an einen Action-Film: Bei Freilassing raste eine brennende Geisterlok auf die Landesgrenze zu.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Freilassing auf Facebook schreibt, wurde sie gegen 3 Uhr früh zu einer brennenden Lokomotive gerufen. Kurz nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte setzte sich unbesetzte Lok jedoch selbstständig in Richtung Freilassing in Bewegung – die Feuerwehrleute mussten also die Verfolgung aufnehmen.

Der Notfallmanager der Deutschen Bahn reagierte umgehend und setzte intern eine Meldung ab, dass ein unkontrolliertes Schienenfahrzeug Richtung Bahnhof Freilassing unterwegs sei. Die brennende Lok konnte durch ein Weichenstellmanöver auf ein Abstellgleis umgeleitet werden. Dort prallte sie gegen einen Prellbock und die Feuerwehr konnte mit den eigentlichen Löscharbeiten beginnen.