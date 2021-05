Darum wurde der Stalker nicht gestoppt

Die Polizei konnte gegen den mutmaßlichen Mörder der beiden Frauen nicht einschreiten.

Es sah alles nach dem Klassiker aus: Verschmähter Liebhaber wird zum Stalker, wird bei der Polizei angezeigt, die Justiz unternimmt nichts, dann dreht der Ex-Partner durch, tötet die Geliebte, die nichts mehr von ihm wissen wollte. So schien es auch in Wals-Siezenheim gewesen zu sein, wo Ex-­Berufsdetektiv Mario Gottfried O. (51) am Donnerstag die Finanzbuchhalterin Helga B. (50) und deren Mutter (76) erschossen haben soll.



Doch jetzt die Wende: Die Polizei war im Vorfeld informiert, die Staatsanwalt hatte den Vorgang auf dem Tisch.



