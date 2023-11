Den Bergen entgegentauchen und entSPAnnte Urlaubsmomente im TAUERN SPA Zell am See – Kaprun genießen

Das 4*S Resort TAUERN SPA Zell am See – Kaprun, ein Resort der VAMED Vitality World, bietet 365 Tage im Jahr ein individuelles Urlaubserlebnis, abwechslungsreichen Aktivurlaub sowie vollkommene Entspannung mit Österreichs größtem & exklusivsten Hotel Panorama SPA.

Kaprun. Gletscher, Berge und der Zeller See - diese außergewöhnliche Kombination erwartet Gäste im TAUERN SPA in Zell am See – Kaprun im Salzburger Pinzgau. Eingebettet in die einzigartige, malerische Alpenlandschaft haben sowohl große, als auch kleine Gäste diverse Möglichkeiten, die einzigartige Expeditionen zu erleben oder im 4*S Resort auf mehr als 20.000 m2 zu EntSPAnnen und eine Auszeit zu genießen.

Aktivurlaub heißt jetzt im Winter zahlreiche Aktivitäten in und rund um das Resort in der Region mitten im Pinzgau und inmitten des Nationalpark Hohe Tauern zu unternehmen - schon jetzt kann in die Skisaison gestartet werden, der Gletscher am Kitzsteinhorn macht es möglich. Skifahren, Langlaufen und Schneeschuhwanderungen – ausgiebige Expeditionen im Schnee sind durch die außergewöhnliche Lage des Tauern Spa kein Problem und können auch im Herbst umgesetzt werden.

© Tauern Spa Zweisamkeit vor atemberaubender Kulisse. ×

Im Glas Panoramapool oder dem Skylinepool den Bergen entgegenschwimmen, das Panorama in den Saunen genießen und in den Ruheräumen die Seele baumeln lassen: Diese Entspannung schafft den perfekten Ausgleich zum Aktivurlaub. Durch den Eisnebelgang schreiten oder an verschiedenen Saunaaufgüssen teilnehmen perfektioniert das vielseitige SPA- und Thermenerlebnis. Die SPA Wasser- und Saunawelt beeindruckt mit verschiedenen Aktiv- und Entspannungsbecken, einem eigenen Treatmentbereich, einem separaten Kinderbereich sowie mit vielseitigen Wasserattraktionen und Kreativ-, Kuschel- und Spielräumen.

Im Hotelrestaurant Lichtblick werden die Gäste auf eine kulinarische Reise durch die regionale und internationale Genusswelt eingeladen. National und international inspirierte Menüs und ein großzügiger Buffetbereich erfüllen nahezu jeden kulinarischen Wunsch. Der Fokus liegt dabei immer auf bester Qualität: Für die Zubereitung der Genuss-Erlebnisse werden sorgfältig ausgewählte, regionale Produkte von Herstellern möglichst aus der direkten Umgebung verwendet und auch auf die speziellen Bedürfnisse und Gewohnheiten der kleinen Gäste wird Rücksicht genommen.

ÖSTERREICH verlost einen Kurzurlaub für zwei Personen im Tauern SPA. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Tauern Spa" an ooegewinn@oe24.at schicken.