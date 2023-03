Drei Teenager im Alter von 14, 15 und 16 Jahren sind in der Nacht auf Sonntag nach einem Einbruch in eine Jugendunterkunft in Salzburg-Maxglan geschnappt worden.

Die Salzburger brachen die Eingangstüre zu einem Abstellraum auf und stahlen eine Kiste Bier. Außerdem entleerten die Jugendlichen einen Feuerlöscher auf der Rückseite des Gebäudes. Als Polizisten das Trio unweit des Tatorts aufspürte, hatte es Schmuck von geringem Wert als Diebesgut bei sich, berichtete die Polizei. Ein Nachbar hatte ein Knallgeräusch gehört und die Polizei informiert, nachdem er Personen von der Jugendunterkunft davonlaufen sah. Die Beamten nahmen die Täter unweit des Tatorts fest und brachte sie in das Polizeianhaltezentrum. Die Kriminalpolizei übernimmt den Fall. Lesen Sie auch Jugendliche randalierten bei Salzburger Lokal Unter Alkoholeinfluss attackierten Jugendliche in der Nacht auf Sonntag in Salzburg Polizisten und Sicherheitspersonal.

