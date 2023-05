Duo will Kinder in Van locken – bereits 3 Vorfälle

Drei Fälle von versuchter Kindesentführung sorgen in Salzburg für Aufsehen.

Salzburg. Zwei Männer sollen Ende März einer Zehnjährigen in Tamsweg angeboten haben, sie mit ihrem weißen Kastenwagen nach Hause zu fahren. Vergangene Woche soll das Duo mit derselben Masche einen Achtjährigen nahe dem Fußballplatz in Mariapfarr angesprochen haben. Zuletzt lauerten die beiden am Mittwochabend erneut in Tamsweg einem Buben (10) auf und wollten ihn in den Van locken. Laut Polizei hätten alle Kinder richtig reagiert, sind weggelaufen und haben ihre Eltern informiert. Die Beamten kontrollierten zahlreiche Lieferwägen, Fahndungserfolg gibt es bislang jedoch noch keinen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.