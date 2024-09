Die Polizei sicherte Spuren an den zurückgelassenen Ringen.

Salzburg. Am Freitagabend brachen bislang unbekannte Täter zwischen 19.45 und 22 Uhr in ein Wohnhaus in Hallein (Tennengau) ein. Sie stahlen Schmuck, Uhren und Bargeld. Bei der Flucht verloren die Täter zwei Goldringe, die von Polizisten sichergestellt wurden.

Die Polizei sicherte Spuren an den zurückgelassenen Ringen. Der Schaden ist unbekannt, die Ermittlungen laufen.