Ex-Landesrat irritiert mit Wohnbauprojekten

Mayr verteidigt sein Vorhaben als "Wohnmöglichkeit für Mitarbeiter".

Wohnen in Salzburgs Skigebieten als Angebot für Investoren – so bewirbt der ehemalige Wohnbaulandesrat Hans Mayr die Wohnungen (Team Stronach, Liste Mayr) in Flachau, Wagrain und Eben im Pongau. Auch eine Kurzzeitvermietung der Wohnungen sei laut Werbung möglich, kritisieren die Sozialdemokraten. „Insgesamt finde ich es sehr traurig, wenn jemand, der als Wohnbaulandesrat fünf Jahre lang Teil der Landesregierung war, sein Wissen nutzt, um etwas in ein Geschäftsmodell zu kleiden“, sagt die Landtagsabgeordnete Karin Dollinger (SPÖ). Mayr verteidigt sich mit, es gehe um „Wohnmöglichkeit für Mitarbeiter“ zu schaffen.