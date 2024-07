Familienurlaub der besonderen Art: Töpfern in den Alpen

Unten im Tal ist es heiß, oben am Berg findet man in Obertauern im Sommer Abkühlung a heißen Sommertagen.

Obertauern. Im Vier-Sterne-Superior-Hotel Steiner, einem der führenden Familienhotels des Landes, erwartet die Gäste ein ganz besonderes Urlaubserlebnis. Während die Kinder im Pool toben, den Karaoke-Raum, den Indoor-Sandspielplatz, das Kreativatelier und den Holzzirkus erkunden, können sich die Eltern im Adults-only-Spa erholen. Im August bietet die Familie Steiner einen einzigartigen Töpferkurs an, der sich ideal mit Wellness, Wandern und der kulinarischen Vielfalt der Genuss-Vollpension kombinieren lässt.

© Heldentheater Hotel Steiner ×

In den kühlen Höhen von Obertauern, fernab der sommerlichen Hitze des Tals, kann man tief durchatmen und die Natur in vollen Zügen genießen. Das Hotel Steiner ist ein Ort für alle Generationen. Töpfern nach Herzenslust lädt dazu ein, gemeinsam kreativ zu werden. Kinder und Erwachsene setzen sich an die Töpferscheibe, spüren den Ton zwischen den Fingern und lassen ihrer Fantasie freien Lauf. In diesen Momenten des Schaffens gerät der Alltag in Vergessenheit. Zusammen entstehen einzigartige Kunstwerke, und die Freude am kreativen Gestalten wird geteilt.

Die erfahrene Kursleiterin Helene begleitet die Teilnehmer täglich für drei Stunden – entweder von 9 bis 12 Uhr oder von 14 bis 17 Uhr. Die selbst gefertigten Stücke sind bleibende Erinnerungen an eine wunderbare Zeit im Hotel Steiner.

Neben der kreativen Betätigung bietet das Hotel Steiner ein hervorragendes kulinarisches Angebot. Die Genuss-Vollpension verwöhnt die Gäste mit regionalen und internationalen Köstlichkeiten rund um die Uhr. Die Umgebung von Obertauern lädt zu ausgedehnten Wanderungen ein, bei denen die beeindruckende Berglandschaft erkundet werden kann.Package Töpfern nach Herzenslust:• 4 Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Genuss-Vollpension• Gemeinsames Töpfern• Teilnahme am Aktiv- und Entspannungsprogramm• Sommerprogramm des Tourismusverbands Obertauern mit geführten Wanderungen• Ab € 666,– pro PersonBuchbar vom 7. bis 11. August und vom 10. bis 14. August 2024.