Frau (57) stach Ex mit Klappmesser in die Brust

Eine Auseinandersetzung zwischen einem Ex-Pärchen endete im Spital.

Salzburg. Zu einer brutalen Beziehungstat kam es Dienstagabend in Salzburg: Eine 59-Jährige fuhr im Vollrausch zu ihrem Verflossenen (60) und stellte ihn im Garten seines Hauses zur Rede. Nach einem verbalen Schlagabtausch zog die Frau ein Klappmesser. Damit stach sie ihren Ex in den Brustkorb. Eine weitere anwesende Person bedrohte sie nach der Tat ebenfalls mit dem Tod. Danach flüchtete sie vom Tatort, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden.

Der 60-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Täterin hatte bei der Tat über drei Promille intus.