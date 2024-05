Holzhotel Forsthofalm: Oase der Ruhe in den Leoganger Bergen

OE24 verlost einen Kurzurlaub für zwei Personen in den Leoganger Bergen.

Leogang. Die Tage werden länger, die Natur erwacht zum Leben - es ist die beste Zeit des Jahres für eine inspirierende Auszeit in den Bergen. Herzlich willkommen in der Forsthofalm, die eingebettet in die imposante Kulisse der Leoganger Steinberge in absoluter Alleinlage auf 1.050 Metern Höhe liegt.



Mit direktem Zugang zu den Trails des Bikepark Leogangs und verschiedenen Wanderwegen begeistert die Forsthofalm Naturliebhaber und Adrenalinjunkies gleichermaßen. Der Slogan des Hauses, "Your beat in the mountains", lädt dazu ein, den Tag nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Die Forsthofalm bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Yoga- und Fitnesskursen sowie geführte Wanderungen mit ausgebildeten Coaches an.. Ausgebildete Coaches begleiten hierbei professionell durch die Sessions. Beim Yoga stehen Stilrichtungen wie easy Morning Flow oder Areal Yoga genauso auf dem Programm wie Hatha Yoga. Einfach mitmachen lautet die Devise – Vorkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich. Genauso vielfältig wie die Yogakurse präsentieren sich auch die Fitness-Einheiten. Alle Angebote finden entweder im Yogaraum statt, der komplett aus Holz warme Wohlfühlatmosphäre vermittelt, oder werden Outdoor an der frischen Bergluft durchgeführt.



Ein Tipp im Sommer ist das "Hike & Wellness" Paket: Hierbei warten inspirierende Erkundungstouren durch grüne Wiesen und Panoramawege garniert mit einer Auszeit im Spa mit Rooftop-Pool. Speziell für Radfans wartet das "Bike & Wellness" Paket mit der Möglichkeit, die gut erschlossenen Trails der Umgebung mit Leih-E-Bikes zu erkunden.

Nach einem aktiven Tag in den Bergen lädt das Sky Spa mit Rooftop Pool zum Entspannen ein. Die Sonne lässt sich auf der Dachterrasse besonders genießen, man kann aber auch in den Ruheräumen mit gemütlichen Relaxbetten entspannen. Zwei Saunen und ein Dampfbad komplettieren das Wohlfühlangebot.

Das kulinarische Angebot der Forsthofalm überzeugt mit kreativer Kulinarik inklusive Dinner im Sharing-Style. Die Essential-Elements-Kitchen verwöhnt Gäste mit nachhaltig-regionalen Spezialitäten, teilweise vom Holzkohlegrill.

OE24 verlost einen Kurzurlaub für zwei Personen in der Forsthofalm. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff „Holzhotel Forsthofalm“ an gewinnen@oe24.at schicken und mit viel Glück schon bald die Natur und den Luxus in den Bergen genießen.