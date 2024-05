Lugner & Bienchen: Liebes-Show bei Spargelernte

Wenn im Marchfeld die Spargelzeit anbricht, sind auch die heimischen VIPs nicht weit. Allen voran legten Richard Lugner und Toni Polster selbst Hand an.

Was die heimische Society oft und gerne in Peter Großmanns Marchfelderhof verspeist, muss natürlich vorher geerntet werden. Die Rede ist vom köstlichen Spargel aus dem Marchfeld. Das traditionelle Spargelstechen lockt auch heuer wieder die VIPs an.

Richard Lugner und Bienchen Simone © Tischler ×

Allen voran war natürlich Richard Lugner einmal mehr mit dabei. An seiner Seite Verlobte Simone Reiländer, die ebenfalls eifrig Hand anlegte. Auch Lugners "Wildsau" Lydia Kelovitz machte als Erntehelferin eine gute Figur - auch wenn ihr Outfit mit mancher Windböe kämpfen musste.

Lydia Kelovitz © Tischler ×

Kicker-Legende Toni Polster und seine Birgit entpuppten sich ebenfalls als Talente bei der Spargelernte.

Toni Polster mit seiner Birgit © Tischler ×

Am Ende stand bei Lugner und Polster die Diskussion im Raum, wer jetzt den größeren (Spargel) geerntet hat.

Richard Lugner & Toni Polster © Tischler ×

Der Punkt ging dabei an den umtriebigen Baumeister...