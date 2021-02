Illegale Skiurlauber: 64 Anzeigen in Salzburg

Da während des Lockdowns immer wieder Zimmer vermietet werden, intensiviert das Gesundheitsministerium zusammen mit Sicherheitskräften die Kontrollen.

Salzburg. In den letzten Wochen habe es immer wieder Einzelfälle von Zimmer-Vermietungen trotz Lockdowns gegeben, informiert das Tourismusministerium in einer Aussendung. Auch durch "Scheinanmeldungen" an Zweitwohnsitzen sei das Betretungsverbot umgangen worden. Das Tourismusministerium, das Innenministerium und das Bundesland Salzburg weisen daher "erneut sehr eindringlich darauf hin", dass die Beherbergung zu touristischen Zwecken, weiterhin untersagt ist.

In Salzburg würden regelmäßige und intensive Kontrollen stattfinden. Alleine im Bezirk Zell am See fanden bisher unter anderem folgende Amtshandlungen statt:

365 Kontrollen von Beherbergungsbetrieben (seit 10. Jänner 2021).

102 Überprüfungen von Zweitwohnsitzen statt. Diese führten zu 29 Anzeigen.

Auch im Bezirk Pongau wird streng kontrolliert:

Seit Weihnachten kam es zu 33 Anzeigen nach dem Beherbergungsverbot

2 Anzeigen wegen illegaler Zweitwohnnutzung.

36 Überprüfungsaufträge an die Polizei, Grund: Verdacht auf illegale Beherbergung.