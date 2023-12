Jahreswechsel in Salzburg: Es wird gefeiert!

Zwei Tage lang wird in Salzburg der Jahreswechsel gefeiert.

Salzburg. Bereits ab 27. Dezember dreht sich in der Mozartstadt alles um den Jahreswechsel: Der Christkindlmarkt verwandelt sich in einen Silvestermarkt, und zu Silvester wartet wieder ein besonderes Programm auf die Salzburger. Am Nachmittag des letzten Tages des Jahres startet ein abwechslungsreiches Programm mit viel Musik und Unterhaltung. Unter dem Titel 'Kultur.Spiel.Platz' verwandelt sich der Kapitelplatz in eine riesige Bühne, verschiedene Acts begeistern schon ab 14 Uhr die Besucher, bis pünktlich um Mitternacht das Feuerwerk zur musikalischen Choreografie für Überraschung sorgt. Am 1. Jänner ist die Party aber nicht vorbei, mit Dancing Star Florian Gscheider heißt es "Alles Walzer". Den krönenden Abschluss des ersten Tages im neuen Jahr bietet die Lungau Big Band mit Sara De Blue.