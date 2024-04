Katze als blinder Passagier bei Paketdienst

Dank seines Chips konnte Kater Rudi nach neun Monaten wieder seiner Besitzerin, die vor Glück geweint hat, übergeben werden.

Neun Monate lang fehlte von Kater Rudi jede Spur. Am Gründonnerstag dann die Erleichterung. Das Tier, welches in Lamprechtshausen gefunden wurde, wurde von einem Finder dem Tierschutzhof Pfotenhilfe übergeben. Das Tier war seit in einer Siedlung nur zwei Kilometer von seinem Zuhause bereits abgemagert herumgestreift. Mit Futter konnte der Kater schließlich angelockt und aufgepäppelt werden. Erst dann ließ er sich in eine Transportbox stecken.

Zum Glück war der Ausreißer gechipt sowie registriert, sodass die Halterin schnell ausfindig gemacht werden konnte. Als ihr die gute Nachricht überbracht wurde, hätte sie am Telefon vor Glück geweint. Denn sie hatte die Hoffnung Rudi jemals wiederzusehen, bereits aufgegeben.

Kater fand nicht mehr heim

"Ich vermute, dass er in ein Auto eines Zustelldienstes gesprungen ist, beim nächsten Stopp wieder herausgesprungen ist und dann nicht mehr heimgefunden hat. So etwas passiert leider immer wieder", sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. "Dieser Fall zeigt wieder einmal, wie wichtig ein Chip auch bei Katzen ist. So konnte der Kater mit der eher unauffälligen Färbung sofort wieder von seiner Halterin abgeholt werden.

Rudis Besitzerin hatte in der Zwischenzeit eine andere Katze adoptiert. Die beiden würden sich bereits gut verstehen. Der entlaufene Kater würde sicher wieder so verhalten, als wenn nichts gewesen wäre.