Krankenhaus Schwarzach: 79 Millionen Euro für Umbau

Bis Mitte 2027 sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Schwarzach. Das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach wird komplett neu gebaut. Insgesamt 79 Millionen Euro werden investiert, mit dem Rohbau wird in den kommenden Tagen begonnen, fertiggestellt werden soll der Bau 2027. Die Baugrube lässt schon erahnen, wie groß die neue Klinik wird: Sieben Stockwerke umfasst der Bau, auch eine Psychiatrie entsteht. Zur Errichtung der Bodenplatte mussten Felsen auf dem Areal des ehemaligen Schwarzacher Kinderspitals beseitigt wurden. "Es ist natürlich eine riesige Herausforderung. Daneben ist das Klinikum in Vollbetrieb. Wir sind grundsätzlich auf einem eigenen Baufeld, aber die entsprechenden Emissionen an Lärm, an Staub und so weiter, die gilt es natürlich einzugrenzen und in Schach zu halten", sagt Michael Reiter, technischer Leiter des Kardinal-Schwarzenberg-Klinikums Schwarzach.