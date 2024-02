× Markus Tockner ist Staatsmeister im Kachelofenbau

Bei der Firma Weißenbacher fabriziert er sein Handwerk. Der 19-Jährige ist der beste in Österreich.

Salzburg. Dem Lungauer Markus Tockner war schon früh klar, dass es nach seiner schulischen Laufbahn eine Lehre werden wird. "Ich absolvierte meine Schnuppertage bei der Firma Ofenbau Weißenbacher, dort habe ich dann auch gleich ein Jobangebot erhalten", schmunzelt Tockner. Von den Staatsmeisterschaften, den AustrianSkills, die im Jänner im Rahmen der KOK Austria und der Keramiko in Wels ausgetragen wurden, trat Tockner die Heimreise als Sieger an: "Es waren drei Bewerbstage. Die Aufgaben reichten von Kacheln setzen über Brennraum konstruieren bis hin zu Verputzarbeiten. Es ist mir im Bewerb sehr gut gegangen. Ich hatte ein gutes Gefühl und alles hat so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe", sagt der 19-Jährige.

Sieger. Schließlich trat er die Heimreise als großer Sieger bzw. als Staatsmeiser im Ofenbau an. Auch Firmenchef René Weißenbacher ist stolz: "Seine Präzision und sein Interesse für das Handwerk sind seine Stärken. Es ist einfach schön, dass man junge, motivierte, talentierte Menschen wie Markus für dieses Handwerk begeistern kann und diese Entwicklung tagtäglich im Betrieb mitgestalten und fördern darf. Wir sind immer auf der Suche nach jungen Persönlichkeiten. Denn Lehre ist Zukunft."